„Bis zu einem gewissen Grad hat sie das verdient“

Es gibt ein Video von der Tat. Die Geschworenen werden es am Freitag ansehen müssen. Denn ihre Trafik war „verkabelt“. Von ihm, dem gebürtigen Ägypter, der längst Österreicher ist. Weil er, so der Gutachter, „sadistisch, narzisstisch, zwanghaft“ ist. So zwanghaft, dass er eine Abhöranlage in Nadines Geschäft eingebaut hat – und so täglich Gespräche mit Kunden angehört hatte. Auch männlichen. „Geflirtet hat sie“, redet er sich in Rage.