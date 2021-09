Ana de Armas: Kleiderpanne nach Bond-Premiere

In ihrem schwarzen Traumkleid von Louis Vuitton mit langem Beinschlitz und XXL-Dekolleté hat Ana de Armas am Dienstagabend in London bei der Premiere des neuen Bond-Streifens „Keine Zeit zu sterben“ alle Blicke auf sich gezogen. Doch nur wenige Stunden nach ihrem fulminanten Gang über den Red Carpet musste die hübsche Kubanerin feststellen, dass allzu wenig Stoff auch manches Mal seine Tücken hat ...