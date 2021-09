Brand in Grazer Wohnung - niemand verletzt

Um 16.20 Uhr ging der Notruf ein: In einer Wohung in der Leitnergasse war ein Brand ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war die Tür unversperrt und niemand in der Wohnung. Offensichtlich finden dort derzeit Renovierungsarbeiten statt. Einsatzkräfte der Grazer Berufsfeuerwehr löschten den Brand. Die Brandursache ist unklar, die Ermittlungen laufen.