Mehr als 2000 Neuinfektionen, acht Todesopfer Kopieren

2145 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Samstag, 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet worden. Vor einer Woche waren es noch 1902. Acht weitere Menschen starben im aktuellen Vergleichszeitraum an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. Die Zahl der Patienten in den Spitälern stieg.