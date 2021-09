Niederlagen für KAC, Red Bulls Salzburg und Caps

Der KAC trat erstmals auswärts an und kassierte prompt die erste Niederlage, wobei es gegen die Znojmer Adler ein Debakel gab. Das 0:6 - nach sechs Siegen in sechs Bewerbspartien zuvor - war laut KAC-Archiv die deutlichste Pleite in einem Liga-Spiel seit 335 Partien. Tomas Svoboda (5./PP, 24.), Filip Ahl (12.), Anthony Luciani (27./PP), Vladimir Oscadal (46.) und Adam Sedlak (53./PP) trafen für die Tschechen, die allerdings die Tabellenführung verpassten.