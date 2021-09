Austria Lustenau setzt Erfolgslauf mit 5:0 fort!

Auch St. Pölten ließ dem Cup-Aufstieg in der Liga einen Sieg folgen. Nach zuletzt zwei Niederlagen legte Bernd Gschweidl gegen Amstetten schon vor der Pause den Grundstein für die drei Punkte. Ulysses Llanez (67.), George Davies (76.) und Hong Yunsang (87.) sorgten in der Folge für klare Verhältnisse. Nach dem 2:0 gegen die Young Violets am 27. August schrieb die Truppe von Trainer Stephan Helm wieder einmal voll an, blieb als Vorletzter aber in der Abstiegszone.