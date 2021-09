Diskussion um Anzahl der Polizisten in OÖ

105 Polizeischüler weniger als angekündigt gibt’s laut dem Linzer Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) im Jahr 2021 in Oberösterreich. Dies kritisiert er scharf, denn dieser Zustand hätte auch Auswirkungen auf Linz. Laut Polizeisprecher David Furtner gibt’s jedoch aktuell mit 4067 so viele Polizisten in OÖ wie noch nie.