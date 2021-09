Hungerstreikende wollen nun nichts mehr trinken

Thunberg bei Klimaprotest in Berlin

Die Organisation Fridays for Future hat am Freitag in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt zum Klimastreik aufgerufen. Sie fordern von den jeweiligen politischen Verantwortlichen eine ambitioniertere Klimaschutzpolitik. In Großbritannien haben Aktivisten der Organisation Insulate Britain am Freitagmorgen den Eingang des Hafens von Dover blockiert. Hierzulande gibt es in 14 Städten entsprechende Aktionen. In Berlin marschiert unter den Tausenden Teilnehmern auch die „Fridays for Future“-Gründerin Greta Thunberg mit.