Klimastreiks weltweit: Hafeneingang blockiert

Die Organisation „Fridays for Future“ hat am Freitag in mehr als 80 Ländern auf der ganzen Welt zum Klimastreik aufgerufen. Sie fordern von den jeweiligen politischen Verantwortlichen eine ambitioniertere Klimaschutzpolitik. In Großbritannien haben Aktivisten der Organisation „Insulate Britain“ am Freitagmorgen den Eingang des Hafens von Dover blockiert. Lkws kamen deshalb nicht durch, was bald zu einem Stau führte. Die Polizei nahm 17 Beteiligte fest.