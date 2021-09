Hungerstreik überschattet Wahlkampffinale

Teilnehmer kollabiert und in Spital gebracht

In einem Manifest der Aktivisten, steht unter anderem zu lesen: „Das Leben eurer Kinder ist nicht durch diesen Hungerstreik gefährdet, sondern durch den Status quo.“ Doch ihr eigenes Leben ist nun unmittelbar in Gefahr. Einer der Demonstranten, der 27-jährige Jacob Heinze, kollabierte am Dienstag und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Mittlerweile ist Heinze wieder im Protestcamp. Nach seiner Rückkehr verkündete der junge Mann, er werde weitermachen, auch wenn seine Gesundheit und sein Leben „auf dem Spiel stehen“.