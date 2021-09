Barbara Haas in Wien erfolgreich operiert

Nach der Rehabilitation wird sie das Leistungszentrum Südstadt verlassen und an den Stützpunkt Linz zu ihrem früheren Coach Jürgen Waber zurückkehren. Sie war erst Anfang des heurigen Jahres nach Niederösterreich gewechselt, wo sie von ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer trainiert wurde. Wie Haas laboriert auch Österreichs Topmann Dominic Thiem an einer Handgelenksverletzung, der US-Open-Sieger des Vorjahres hat seit Juni kein Turnier gespielt. Er will Anfang 2022 auf die Turnierbühne zurückkehren.