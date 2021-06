Beim Tempomat-Einschalten die Mopedgruppe gerammt

Eine halbe Sekunde früher oder später - und nichts wäre in Saxen passiert. Just in dem Moment, als ein 64-Jähriger aus Waldhausen den Tempomat seines Skoda Fabia einstellte, verriss er sein Auto und rammte sieben am Rand stehende Mopedfahrer. Zwei sind tot. Eine Witwe verlor schon den zweiten Mann durch einen Unfall.