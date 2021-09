Covidbetten füllen sich, Ärzte gehen lieber tanzen

Was geht uns die Pandemie an? Während andere Bälle (Jägerball etc.) abgesagt sind, hält ausgerechnet die Wiener Ärztekammer an ihrem Tanzvergnügen fest. Bis zu 4000 Gäste sollen am 29. Jänner 2022 in der Hofburg feiern. Sicherheit soll die 1-G+-Regel bieten. Heißt: Zutritt nur mit Impfung, PCR-Test und Ausweis.