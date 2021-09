Margarethe Tiesel: Die köstliche Eiskönigin

Haben Sie sich das auch gedacht, als Sie die Rolle einer Sextouristin in „Paradies Liebe“ angenommen haben?

Ich wusste, wenn ich absage, beiße ich mir mein Leben lang in den Hintern. Ich habe nur vorher nicht gewusst, dass es doch sehr anstrengend und exponiert wird. Bei Ulrich Seidl weiß man nie, was auf einen zukommt.