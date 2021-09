Neuer ORF-Chef: „Die Zukunft liegt im Digitalen“

„Krone“-Leser wissen es: Norbert Gollinger (64) tritt mit Jahresende in den Ruhestand. Auf Vorschlag des gewählten Generaldirektors Roland Weißmann wurde jetzt der bisherige Chefredakteur Robert Ziegler zum Nachfolger gekürt. „Auf den bestehenden Erfolg aufzubauen, ist eine große Herausforderung und besonders spannende Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, erklärt Ziegler. Und weiter: „Ich möchte den ORF NÖ zu einem der führenden Studios bei der Digitalisierung machen. Denn das Interesse der Menschen an dem, was in ihrer Umgebung und in ihrem Bundesland passiert, ist sehr hoch. Aber wir werden sie in Zukunft nicht nur mit Radio, Fernsehen und unserer Internetseite erreichen. Dazu müssen wir mit neuen Angeboten auf möglichst viele Plattformen.“