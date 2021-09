D: Aggressiver Angler mit Gewehr erschießt Schwan

Unter einem in nächster Nähe aufgestellten Zelt fanden die Beamten schließlich ein Luftgewehr mit Zielfernrohr. Bei der Absuche des näheren Bereichs stießen die Beamten auf einen Trampelpfad, der zur Ablach führte. Dort in einem Stauwehr konnte schließlich auch der tote Schwan aufgefunden werden. Ganz offensichtlich war der Schwan in die Ablach geworfen worden, um die Tat zu verschleiern. Eine Tierärztin stellte später eine blutige Wunde am Hals des Schwanes fest, die von einem Projektil stammen dürfte.