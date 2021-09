Hanfdiebe versteckten sich in Maisfeld vor Polizei

Burschen, lasst euch was gesagt sein: Kiffen macht nicht schlauer! Aber zumindest wäre nichts passiert, wenn die beiden Teenager, die in Helpfau-Uttendorf ein Gewächshaus plündern wollten und es auf Hanfpflanzen abgesehen hatten, das Kraut geraucht hätten. Es war nur Industriehanf. Das Duo wurde jedenfalls gestört und flüchtete in ein Maisfeld.