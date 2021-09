Olympiasiegerin Kiesenhofer visiert Top Ten an

Anna Kiesenhofer, Olympiasiegerin von Tokio im Rad-Straßenrennen, beschränkt sich bei den am Sonntag startenden Weltmeisterschaften in Belgien wie schon zuletzt bei der EM auf das Einzelzeitfahren. Trotz der Pandemie wird die Fan-Kulisse in Region Flandern enorm sein, wo an acht Tagen elf Regenbogentrikots vergeben werden. Für die EM-Siebente aus dem Weinviertel wäre am Montag ein Top-Ten-Platz schon ein Erfolg, im Vorjahr war sie WM-18. gewesen.