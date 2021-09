Kühbauer gefrustet: „Dann kriegst in die Fresse“

„In der ersten Hälfte war Genk besser, aber aufgrund der zweiten Hälfte hätten wir uns ein Unentschieden verdient. Wir hätten am Schluss auch die Chance gehabt, doch leider hat Genk das Tor gemacht, und wir haben uns dabei nicht gut angestellt“, so Kühbauer. In der ersten Hälfte haben man zu ängstlich gespielt, Bälle oft zu früh abgespielt, „wir hatten keine Ruhe in unserem Spiel. Dass wir noch nicht dort sind, wo wir letztes Jahr waren, muss man zugeben, aber wir arbeiten an uns.“