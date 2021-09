Europa League ab 18.45 Uhr LIVE: Rapid gegen Genk

2013, 2016 und jetzt auch 2021: Rapid und KRC Genk treffen sich in der Fußball-Europa-League bereits zum dritten Mal innerhalb von acht Jahren. Die Wiener haben gute Erinnerungen an das jüngste direkte Duell vor eigenem Publikum. Am 15. September 2016 waren sie im Allianz Stadion vor 21.800 Fans mit einem 3:2-Sieg in die Gruppenphase gestartet. Das war kein Einzelfall, drei der letzten vier Auftaktspiele im zweitwichtigsten Europacup-Bewerb konnten die Hütteldorfer gewinnen. Mit dem sportkrone.at-LIVETICKER (siehe unten) verpassen Sie nichts vom Spiel.