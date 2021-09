Drama um City-Star: Vater stirbt nach Premierentor

Der niederländische Nationalspieler Nathan Ake hat kurz nach seiner Tor-Premiere in der Champions League gegen RB Leipzig seinen schwer kranken Vater verloren. Dieser sei nur wenige Minuten nach seinem Treffer gestorben, schrieb der 26-jährige Profi von Manchester City am Donnerstag nach dem 6:3-Sieg gegen die Deutschen auf Instagram. „Vielleicht sollte es so sein, mich spielen zu sehen, hat ihn immer stolz und glücklich gemacht“, schrieb der Abwehrspieler.