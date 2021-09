Diese Fernseh-Highlights gibt es am Wochenende!

Wer seinen Appetit auf Filme auch am Samstag stillen will, der kann sich am reichhaltigen Buffet bedienen: Ins Harlem der 1970er verschlägt es die Zuseher in „Beale Street“ um 20.15 Uhr auf 3Sat. Ebenfalls in die 70er-Jahre entführt die preisgekrönte Doku „Studio 54 - Die legendärste Disco aller Zeiten“ um 23 Uhr auf SWR/SR. Der Club in New York City war das zweite Zuhause der größten Stars von Hollywood, der Modewelt und von New Yorks avantgardistischer Kunstszene.