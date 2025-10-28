Jung, zu schnell, ohne Rücksicht auf Vorschriften

Bis der Lenker in Arnoldstein angehalten wurde, hatte er noch weitere Verwaltungsübertretungen begangen: Neben weiteren Geschwindigkeitsübertretungen hielt er wiederholt den erforderlichen Sicherheitsabstand zu vor ihm fahrenden Fahrzeugen nicht ein und überfuhr auch eine Sperrlinie. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und mehrere Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung erstattet.