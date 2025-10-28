Vorteilswelt
Lenker auf A2 gestoppt

Jung, zu schnell, ohne Rücksicht auf Vorschriften

Kärnten
28.10.2025 19:01
Tempo 80 wegen einer Baustelle: Der 21-jährige Autolenker ignorierte das Tempolimit.
Tempo 80 wegen einer Baustelle: Der 21-jährige Autolenker ignorierte das Tempolimit.(Bild: Markus Tschepp)

Nicht mehr weiterfahren durfte ein 21-jähriger Autolenker aus Polen bei Arnoldstein. Er hatte der Polizei auf der Südautobahn bewiesen, dass er Vorschriften nicht ernst nehmen will.

Auf der Südautobahn von Villach kommend in Richtung Italien war ein 21-jähriger Pole in seinem Wagen unterwegs – und er hatte es offenbar eilig: In der 80 km/h Beschränkung, die wegen einer Baustelle gilt, wurde sein Auto mit einer Fahrgeschwindigkeit von 128 km/h gemessen.

Bis der Lenker in Arnoldstein angehalten wurde, hatte er noch weitere Verwaltungsübertretungen begangen: Neben weiteren Geschwindigkeitsübertretungen hielt er wiederholt den erforderlichen Sicherheitsabstand zu vor ihm fahrenden Fahrzeugen nicht ein und überfuhr auch eine Sperrlinie. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und mehrere Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung erstattet.

