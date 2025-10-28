Jung, zu schnell, ohne Rücksicht auf Vorschriften

Nicht mehr weiterfahren durfte ein 21-jähriger Autolenker aus Polen bei Arnoldstein. Er hatte der Polizei auf der Südautobahn bewiesen, dass er Vorschriften nicht ernst nehmen will.
Auf der Südautobahn von Villach kommend in Richtung Italien war ein 21-jähriger Pole in seinem Wagen unterwegs – und er hatte es offenbar eilig: In der 80 km/h Beschränkung, die wegen einer Baustelle gilt, wurde sein Auto mit einer Fahrgeschwindigkeit von 128 km/h gemessen.
Bis der Lenker in Arnoldstein angehalten wurde, hatte er noch weitere Verwaltungsübertretungen begangen: Neben weiteren Geschwindigkeitsübertretungen hielt er wiederholt den erforderlichen Sicherheitsabstand zu vor ihm fahrenden Fahrzeugen nicht ein und überfuhr auch eine Sperrlinie. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und mehrere Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung erstattet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.