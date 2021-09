Neo-LASK-Coach Wieland: „Zurück zur Einfachheit“

Nach zuletzt zwei Zu-null-Pleiten in der Liga ist die Verunsicherung riesig. Dazu wartet auf den LASK in Helsinki ein völlig ungewohnter Kunstrasen. Und der 30-fache finnische Meister, der trotz des geringen Kader-Marktwerts (6,2 Mio. €) nicht zu unterschätzen ist. In der Liga ist HJK nach nur einer Niederlage in 19 Runden Spitzenreiter – und international hat sich die Billig-Truppe heuer bisher durchaus teuer verkauft!