Wie Kinder die Sprache der Hunde verstehen lernen

„Wau statt Au“

„Als Hundebesitzerin weiß ich: Für Vierbeiner ist es oft unangenehm, auf Kinder zu treffen. Für Kinder lebensgefährlich“, so Amali, die mit ihren „Wau statt Au“-Partnern sowie Experten aus den Bereichen Elementarpädagogik und Hundetraining für sichere Kind-Hund-Begegnungen sorgen will - etwa mithilfe des Bilderbuchs „Betty brennt durch“. Bis Samstag können Interessierte im Pop-Up-Store am Linzer Hauptplatz vorbeischauen. Danach will sich das Gründertrio auf die Plattform www.wau-statt-au.at konzentrieren und ein Netzwerk aus Hundeprofis aufbauen, die durch Kindergärten touren sollen. „Wir hoffen auf großes Interesse“, so Amali. Lisa Prearo