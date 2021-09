Drogeriekette sorgt für mehr „Engeltauglichkeit“

„Die Enkelsicherheit ist Teil unserer Unternehmens-DNA“, sagt Martin Engelmann, Vorsitzender der Geschäftsführung. Dm Drogerie Markt plant darum bis 2027 insgesamt elf Millionen Euro in eine bessere Klimabilanz des Verteilzentrums in Enns zu investieren. Gleichzeitig sollen in diesem Logistiklager, von dem aus 386 österreichische Filialen sowie Märkte in Italien und Slowenien beliefert werden, die Instandhaltungskosten reduziert werden.