Der „Ernst des Lebens“ begann mit Nasenbohren

Diesen ersten Schultag werden 15.209 Erstklassler nie vergessen, denn er begann mit Nasenbohren. Insgesamt machten gestern in Oberösterreich 195.000 Schüler und 20.000 Lehrer den Antigen-Test. Die „Krone“ besuchte die VS Ansfelden und durfte sogar in der ersten Schulstunde im Klassenzimmer dabei sein.