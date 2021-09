Marathon-Bilanz: „Zurück auf der großen Bühne!“

Die Läufer zeigten sich dankbar, was die Organisatoren des Vienna City Marathons auf die Beine gestellt hatte. Dabei ging das strenge Corona-Sicherheitskonzept voll auf. Circa 93 Prozent aller Teilnehmer waren vollständig geimpft und mussten zusätzlich einen aktuellen, negativen PCR-Test vorweisen. So meldeten sich für alle Läufe insgesamt 26.016 Teilnehmer an. Davon holten aber nur 18.100 Läufer ihre Startnummern ab, was nur einen Prozentsatz von knapp 70 Prozent ausmachte, ansonsten ist dies Quote mit 10 bis 15 Przent bedeutend geringer. Insgesamt gab es in allen Laufbewerben 17.849 Finisher.