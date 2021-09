23 Anschläge in Deutschland seit 2000 verhindert

23 Terroranschläge haben Sicherheitsbehörden in Deutschland laut Angaben von Innenminister Horst Seehofer (CSU) seit dem Jahr 2000 vereiteln können. Anlässlich des 20. Jahrestages der Terroranschläge in den USA am Samstag wies Seehofer gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe jedoch darauf hin, dass weiterhin Anschlagsgefahr bestehe. „Wir haben Terroranschläge verhindert, aber die Gefahr eines Anschlages besteht auch heute noch“, sagte er.