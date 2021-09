„Nur Klo-Pause“: Thiem stichelt gegen Tsitsipas

Zur Vorgeschichte: Am Donnerstag veröffentlichte Tsitsipas Bilder, die ihn mit nacktem Oberkörper in einem Feld zeigen. „Ich habe immer das Gefühl, dass ich in Eile bin und in irgendeiner Form vorankommen sollte“, schrieb die Nummer drei der Welt. Und kündigte nach seinem bitteren Drittrunden-Aus bei den US Open an, eine Pause machen zu wollen.