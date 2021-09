„Gran Turismo 7“ rast am 4. März 2022 auf die PS5

Mit „Gran Turismo 7“ hat Sony am Donnerstagabend den jüngsten Ableger seiner populären Rennspielserie für die PlayStation 5 angekündigt. Erscheinen soll dieser am 4. März 2022. Ein erster Trailer gibt einen Einblick in die Strecken, zeigte die Tuning-Möglichkeiten im Editor und natürlich die auf Hochglanz polierten Boliden.