Steyr Automotive rechnet mit 50 Prozent Ausfall

Am Montag soll die Produktion wieder anlaufen - allerdings wird nur bis Mittwoch voll gearbeitet. Am Donnerstag fällt eine der beiden Montageschichten in der Lkw-Produktion aus, am Freitag stehen wieder alle Bereiche still. Der Kurzarbeitsantrag wurde am 9. September an das Arbeitsmarktservice übermittelt. Steyr Automotive rechnet im September mit einem Produktionsausfall von 50 Prozent.