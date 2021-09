Linzer punkten mit Schlichtheit und Langlebigkeit

Im vierten Stock des Grand-Garage-Gebäudes in der Tabakfabrik in Linz ist Vresh zu Hause: Hier ist das Büro der nachhaltigen Modemarke, zugleich ein Verkaufsbereich sowie genug Platz, in dem die Mode verpackt und versandfertig gemacht wird. Klaus Buchroithner und Michaela Gahleitner nehmen auf einer Ledercouch Platz, die Second-Hand erstanden wurde. Die Vresh-Chefs wirken entspannt. Kein Wunder! Obwohl die Textilbranche enorm unter der Corona-Situation litt, lieferten die Linzer 2020 ein Rekordjahr ab - der Umsatz stieg erstmals über eine Million Euro. Und heuer? „Wir werden das letzte Jahr mehr als bestätigen, weiter gut wachsen“, sagt Buchroithner.