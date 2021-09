In Linz entsteht Digital-Filiale von XXXLutz

In Sattledt läuft der Ausbau des Zentrallagers auf Hochtouren, in Micheldorf wird demnächst ein Möbelix eröffnet, in Wels-West ein Mömax modernisiert - mit Vollgas prescht die XXXLutz-Gruppe auf ihrem Wachstumskurs dahin. „Wir wollen die Zukunft gestalten“, betonte Sprecher Thomas Saliger gestern an der Seite von Landeshauptmann Thomas Stelzer und präsentierte die neue Nachhaltigkeitskampagne des von Wels aus agierenden Möbelhändlers.