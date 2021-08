Neuer Nebenwirkungsbericht zur Corona-Impfung

Thrombosen, Spitalaufenthalte nach Impfung

Des Weiteren wurden bei 197 Patienten laut BASG die Nebenwirkungen als lebensbedrohend gemeldet, eine 81-jährige Frau starb an Multiorganversagen. Auf zwölf stieg indes die Zahl der Thrombosen mit gleichzeitiger Thrombozytopenie (verminderte Anzahl von Blutplättchen, wodurch das Blutungsrisiko steigt) nach Vektor-Impfungen. Darunter fällt auch der Fall einer 49 Jahre alten Krankenschwester, die in der Folge starb. 1087 Menschen mussten im gesamten Zeitraum in zeitlicher Nähe zu ihrer Impfung im Spital behandelt werden oder benötigten einen längeren Aufenthalt im Krankenhaus.