Intensivbetten in Wien werden aufgestockt

Zahl der Schwerkranken steigt durch Delta an

Die infektiösere Delta-Variante lässt die Fallzahlen und somit die Zahl der Schwerkranken weiter ansteigen. Am Montag mussten in Wien 66 Intensivpatienten versorgt werden. Innerhalb von zwei Wochen hat sich ihre Zahl mehr als verdoppelt - am 23. August waren es noch 20 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen gewesen. Der Anstieg sorgt dafür, dass Stufe drei des neunstufigen Maßnahmenplan des Wiener Gesundheitsverbunds ausgerufen wurde.