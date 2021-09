Kombi: Mario Seidl gewinnt Sommer-GP in Villach

Mario Seidl hat am Sonntag den Spieß umgedreht und am zweiten Tag des Sommer-Grand-Prix in der Nordischen Kombination in Villach den Sieg geholt. Der 28-jährige Salzburger verwies den finnischen GP-Gesamt-Leader und Samstag-Gewinner Ilkka Herola um 0,3 Sekunden nach dem Roller-Rennen auf Platz zwei. Mit Martin Fritz nur weitere 0,6 Sekunden dahinter landete ein zweiter Österreicher auf dem Podest. Das Duo hatte nach dem Sprung eine Doppelführung inne.