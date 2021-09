Illegale Grenzübertritte in die EU nehmen stark zu

Lage an EU-Außengrenzen aktuell noch ruhiger als 2015

Insgesamt kamen in diesem Jahr 39.183 Migranten über die zentrale Mittelmeerroute, 83 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und sieben Mal mehr als 2019. In Spanien wurden bisher 20.500 Ankömmlinge gezählt, ein Plus von 47 Prozent. Dennoch sei die Lage an den EU-Außengrenzen ruhiger als in den Jahren der Migrationskrise rund um 2015.