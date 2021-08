Zwölf Migranten bei Großkontrolle aufgegriffen

Ein Großaufgebot von 100 Polizisten war von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 4 Uhr, auf der Innkreisautobahn unterwegs. In Kematen/I. wurde der Verkehr auf den Kontrollplatz umgeleitet, alle Lenker und Insassen der Autos genau kontrolliert. Zeitgleich gab es vorgelagerte Kontrollen bei den Abfahrten Meggenhofen, Haag am Hausruck sowie am Rastplatz Aistersheim.