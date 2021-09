UEFA-Chef Ceferin kritisiert WM-Pläne der FIFA

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin soll schriftlich „große Bedenken“ wegen der FIFA-Idee zur Ausrichtung der Weltmeisterschaften alle zwei Jahre geäußert haben. Die Nachrichtenagentur AP zitierte am Freitag aus einem Schreiben von Ceferin an Ronan Evain, den Direktor des Fannetzwerks „Football Supporters Europe“. In diesem soll Ceferin die Sorgen angesichts des möglichen Schadens für die nationalen und internationalen Bewerbe als „extrem berechtigt und wichtig“ bezeichnen.