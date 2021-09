Hamilton: „Sie haben gesagt, ich soll anhalten“

„Wir kämpfen mit den Kurven 2 und 3“

Aber Mercedes scheint Problem zu haben. Mercedes-Mann Andrew Shovlin gesteht: „Wir kämpfen noch etwas mit den Kurven 2 und 3, in denen wir sowohl mit mehr als auch weniger Sprit an Bord Zeit verlieren.“ Panik herrscht beim Weltmeisterteam deswegen aber noch nicht. Es gibt auch noch ein paar andere Stellen, an denen wir die Balance verbessern können. Mit Lewis müssen wir noch ein paar Runden aufholen, aber dafür haben wir ja noch das dritte Training."