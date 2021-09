Positiver Corona-Fall am Kirchtag in Thörl-Maglern

Impftermine vom Land Kärnten:

In Klagenfurt beim Event Center AAZ am 11. September, von 8 bis 18 Uhr (freies Impfen sowie buchbare Termine), am Sonntag, 12. September, von 8 bis 18 Uhr (Sonderimpftag Schüler 2. Impfung).



In Villach beim Rathaus im Paracelsussaal am Mittwoch, 8. September, von 16 bis 21 Uhr und am Freitag, 10. September, von 16 bis 21 Uhr sowie im EC VSV Eisstadion am Sonntag, 12. September, von 15 bis 19 Uhr und in der Tennishalle Villach am Sonntag, 12. September, von 8 bis 18 Uhr (Sonderimpftag Schüler 2. Impfung).



Das Mobile Impfteam ist in Oberdrauburg (Rathaus), Malta (Festsaal) und Stockenboi (Mehrzweckhaus) am Samstag, 11. September, von 8 bis 16 Uhr unterwegs.