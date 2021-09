Ein Wunder? Messi übersteht Holzhacker-Tritt heil

Wut auf Martinez

In den sozialen Medien war die Wut auf Adrian Martinez groß. „Ich werde dich finden“, schrieb einer der User. Viele wiesen auch darauf hin, dass ein solch hartes Foul in der obigen Spielsituation gar nicht nötig gewesen war. Messi darf wohl am Sonntag beim Spiel gegen Brasilien wieder auftreten. Ein Spiel, das mit einer schönen Erinnerung für ihn verbunden ist, im Sommer holte er bei der Copa America gegen Brasilien seine erste große Trophäe mit der Nationalmannschaft.