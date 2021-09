Hackerkrimi um viel Lösegeld: Heute ist Zahltag

Auch Ärzte und Anwälte sind unter den Opfern

Insgesamt sind, wie berichtet, 34 Unternehmen betroffen. 32 in Oberösterreich, je eines in Niederösterreich und Wien. Bei den Opfern handelt es sich um kleine und mittlere Unternehmen, auch Ärzte, Anwälte, sogar ein Kindergarten und ein Busunternehmen sind dabei. Die Lösegeldforderungen wurden nach wochenlanger Wühlarbeit in der Firmen-EDV an die Betriebsgröße angepasst. Sie betragen zwischen 500.000 und zwei bis drei Millionen Dollar. Der Systemadministrator soll 1,5 Millionen $ berappen.