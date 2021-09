Ronaldo lebt in der teuersten Wohnung des Landes

Mega-Rekord

Dass sich der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft in dieser Wohnung richtig wohlfühlt, lassen seine jüngsten Erfolge vermuten. Hatte CR7 doch erst am Mittwochabend in der WM-Qualifikation beim 2:1 (0:1) gegen Irland in der Schlussphase doppelt getroffen. Mit 111 Länderspieltoren löste der gerade erst zu Manchester United gewechselte Superstar den Iraner Ali Daei (109 Treffer/149 Spiele) als weltweit besten Länderspieltorschützen ab.