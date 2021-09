Prinz Harry fordert Impfstoff für ärmere Länder

Prinz Harry hat mit Nachdruck zu mehr Corona-Impfungen in ärmeren Ländern aufgefordert. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung habe bereits mindestens eine Impfung erhalten, sagte der Enkel von Queen Elizabeth II. bei einer Veranstaltung am Mittwochabend. „Das klingt nach einer großen Leistung, und das ist es in vielerlei Hinsicht auch, aber es gibt eine große Diskrepanz zwischen Menschen, die Zugang zu Impfstoffen haben und denen, die keinen haben.“