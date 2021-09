Hitzige Debatte um Asylzentrum endgültig beendet

Schon mehrmals hatte, wie berichtet, die Landespolizeidirektion in Eisenstadt ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der ehemalige Polizeiposten in Neuhaus am Klausenbach künftig nur als zusätzliche Dienststelle genutzt wird, falls Bedarf besteht. Um ganz sicher zu gehen, traf sich nun Bürgermeister Reinhard Jud-Mund mit Landespolizeidirektor Martin Huber. Unklarheiten rund um die Erstaufnahmestelle konnten endgültig beseitigt werden.