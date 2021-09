Kristina Inhof: „Größte Anstrengung ist im Kopf“

Zum ersten Mal haben sich die „Dancing Stars“-Paare am Montag getroffen, schon am Mittwoch ging es für vier der Promis so richtig los. In den Proberäumen brachten die Profis nämlich Kristina Inhof, Bernhard Kohl, Otto Konrad und Jasmin Ouschan so richtig ins Schwitzen. Doch das ist erst der Anfang der Schinderei: Für jedes Paar stehen bis zur Eröffnung des ORF-Ballrooms mindestens 50 Trainingsstunden auf dem Programm!