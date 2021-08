Sex-Skandal um EURO-2016-Star erschüttert Island

Der Rekordtorschütze Sigthorsson soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge einer der Täter in einem Fall sein, der schon 2017 bekannt wurde. Oder hätte bekannt hätte werden sollen. Es geht um die Klage zweier Frauen: Eine der beiden Frauen erzählte am Freitag beim isländischen TV-Sender „RUV“ , dass im September 2017 ein Mitglied der Nationalmannschaft ihr in einem Nachtclub in Reykjavik in den Schritt gefasst und sie am Nacken gepackt hatte, bevor er und ein weiterer Mann sie angegriffen hatten.