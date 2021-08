„Medieval Dynasty“: Hochknechten im Mittelalter

Nach Ausflügen ins Bauern- und Holzfäller-Leben bringt Publisher Toplitz Productions nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase am 23. September seinen nächsten „Dynasty“-Titel auf den PC: „Medieval Dynasty“ versetzt Gamer ins mittelalterliche Europa, wo sie ein kleines Stück Land in ein Heim und ihr Dorf in eine florierende Stadt verwandeln müssen, „die die Zeit überdauern wird.“ Versprochen wird ein Mix aus Survival, Strategie, Rollenspiel und Simulation. Wir zeigen den aktuellen Gamescom-Trailer.